بعد الهجوم الأوكراني المضاد.. أمين الناتو يوضح مصير أوكرانيا بالحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن الهجوم الأوكراني المضاد لا يزال في مراحله الأولى، موضحًا أنه كلما زادت مكاسب كييف بأرض المعركة ستزيد قوتها التفاوضية.

وأضاف ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي، "نلاحظ أن أوكرانيا تحقق تقدمًا وتكتسب المزيد من الأراضي مؤخرًا"، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن التأكيد أن هجمات كييف المضادة الحالية ستشكل نقطة تحول بالحرب.

ولفت إلى أن قمة الناتو المقبلة في ليتوانيا ستوضح مصير أوكرانيا بالحلف، مضيفًا أن وزراء دفاع الناتو سيتفقون على إنشاء مركز بحري لحماية البنية التحتية تحت البحار.

وأوضح أن هذا المركز سيزيد من الوعي الظرفي ويعزز الوجود البحري للردع والدفاع.

وأشار إلى أن وزراء الدفاع سيراجعون خطة عمل جديدة للإنتاج الدفاعي، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني لذخيرة ومعدات أعضاء الناتو.