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برلمان

"المصريين": حوار السيسي المفتوح مع أهالي البحيرة ظاهرة غير مسبوقة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" ولقائه مع الكثير من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة، يؤكد على سير الدولة المصرية بخطوات ثابتة وغير مسبوقة على طريق التنمية والبناء وتحقيق التنمية الشاملة في شتى المجالات التنموية، من أجل إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أن افتتاح المشروعات القومية الكبيرة في إطار مبادرة حياة كريمة في كافة ربوع الوطن بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين يعد خطوة كبيرة وغير مسبوقة من الخطوات الرئاسية نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن حشود المواطنين داخل قرية الأبعادية للترحيب بالرئيس السيسي رسالة مهمة تبرز التأييد الشعبي الجارف، الذي يتمتع به الرئيس السيسي من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مشروعات حياة كريمة لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري، مؤكدا أنها خطوة في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية.

وأكد أن الاستقبال الشعبي الكبير للرئيس السيسي في قرية الأبعادية تصويت جديد على نجاح سياساته والترحيب بها والإحساس بثمرة التنمية والتعمير والاستقرار، موضحا أن زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية أكدت على مجموعة من الحقائق، والتي يأتي في مقدمتها الوعي الكبير من أهالينا البسطاء بالقرى بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به الرئيس السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين، فضلا عن أنها كشفت عن التأييد الشعبي الكبير وواسع النطاق لجميع سياسات الرئيس السيسي داخلياً وخارجياً.

ونوه بأن مبادرة حياة كريمة غير مسبوقة في العالم، لأنها غيرت بدورها وجه الحياة في الريف المصري، فضلا عن أنها كشفت عن حرص القيادة السياسية على التحركات الميدانية على الأرض والتفاعل مع الناس، الأمر الذي يعكس منهج الرئيس في أهمية الشعور باحتياجات وطموحات المواطنين من خلال حوار مفتوح من القلب معهم بكافة توجهاتهم.

وأشار إلى أن زيارات الرئيس السيسي المتكررة لافتتاح المشروعات أكبر رد على الادعاءات والأكاذيب الخاصة بتغيب وعي الناس عن ما تقدمه الدولة من مشروعات، الأمر الذي عكسه حوار الرئيس المفتوح مع الجماهير، بما يدل على وعي وإدراك المواطنين لما تقدمه الدولة من مشروعات وإنجازات على أرض الواقع تستهدف تحسين حياتهم.

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