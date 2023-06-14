أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

منحت إدارة الزمالك الكولومبى خوان أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض صلاحيات كاملة فى تحديد قائمة المستبعدين من صفوف الفريق فى نهاية الموسم الجارى وذلك فى ظل الاستقرار على بقاء أوسوريو فى منصبه خاصة فى ظل تحسن النتائج تحت قيادته فى الفترة الأخيرة والسعى وراء استمرار الانتصارات وحصد لقب كأس مصر فى نهاية الموسم الجارى وتجنب التعاقد جهاز فنى جديد .



وعلم صدى البلد أن هناك مفاجأت كبيرة فى ملف الراحلين عن ميت عقبة بعدما فتح المدرب الكوولومبى الباب أمام ثنائي الدفاع محمود شبانة ومصطفى الزناري من خلال بيع الأول واستغلال الثاني في صفقة مقايضة مع فاركو حيث يرغب الأبيض في ضم لاعب فاركو محمود حمادة لدعم الوسط خاصة في ظل عدم تقديم شبانة المستوى المنتظر منه وعدم تأقلم الزناري بشكل لافت مع الفريق .



فى الوقت ذاته ، يميل الجهاز الفنى للفرق الابيض لفتح باب الرحيل أمام عبدالله جمعة الظهير الأيسر الغائب منذ فترة طويلة عن المباريات ،وكذلك عمر جابر الظهير الأيمن وكلاهما تلقى عروضا مختلفة في الأونة الماضية وتم الاتفاق داخل الزمالك على الموافقة لهما على الرحيل شريطة الحصول على عقد مالي كبير للزمالك أو الدخول في صفقات مقايضة مستقبلا ضمن خطة الزمالك لدعم صفوفه بصفقات جديدة.

وشهدت الكواليس طرح أسماء أخرى للرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري عبر البيع أو الإعارة أو المقايضة حال الموافقة مثل محمد أشرف روقة وعمرو السيسي ثنائي الوسط، بالإضافة إلى فسخ عقد البنبنى سامسون أكينيولا المحترف البنيني ، بعدما فشل اللاعب في استغلال كل الفرص التي حاز عليها من جانب الجهاز الفني لتقديم نفسه ضمن تشكيلة الأبيض بالدوري.