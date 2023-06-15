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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. القوات المسلحة تعلن مقتل والي غرب دارفور

الجنرال خميس أبكر
الجنرال خميس أبكر

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، مقتل والي غرب دارفور الجنرال خميس أبكر، على أيدي مليشيات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "ندين القوات المسلحة بأشد عبارات الاستهجان ، التصرف الغادر الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم ، وذلك باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور السيد خميس عبدالله ابكر ، لتضيف بهذا التصرف الوحشي فصلا جديدا لسجل جرائمها البربرية التي ظلت ترتكبها بحق كل الشعب السوداني الذي أصبح بأكمله شاهدًا على جرائمها النكراء التي لم يشهد لها تاريخ هذا البلد مثيلاً".

وأضاف البيان: "يذكر أن الوالي المغدور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقد تبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع بين القوات المسلحة والمتمردين".

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ويرأس والي غرب دارفور حركة "التحالف السوداني"، وهي إحدى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان، وينتمي لقبيلة المساليت.

وانزلقت مدينة الجنينة، في إقليم دارفور غرب السودان، إلى هاوية الحرب العرقية بين القبائل العربية وقبيلة المساليت، ما خلّف أوضاعًا إنسانية كارثية، بحسب سكان المدينة.

ومنذ 19 مايو الماضي، تعيش مدينة الجنينة في عزلة عن العالم بعد انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت عنها بسبب القصف المدفعي.

 

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