الأمم المتحدة: 2.2 مليون نازح جراء الاشتباكات في السودان

كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء، عن عدد النازحين من السودان جراء الاشتباكات بين طرفي النزاع الممثلين في الجيش السوداني و قوات الدعم السريع.

وذكرت الأمم المتحدة،في نبأ عاجل: أن “عدد النازحين جراء الاشتباكات في السودان بلغ 2.2 مليون شخص”.

مصر تترأس مؤتمر دعم الاستجابة

كانت مصر من أولى الدول التي طرحت مبادرة لإنهاء الأزمة في السودان وتحركت من خلال عدة خطوات كان أولها مع اندلاع شرارة الازمة حيث دعت الي اجتماع طارئ في جامعة الدول العربي.

من جانب آخر، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر تترأس يوم 19 يونيو مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان، بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شئون اللاجئين.