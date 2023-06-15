بتحط جاز على شعرها .. اعرف فوائده بعد حديث منى هلا عنه

تصدرت الفنانة منى هلا ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد تحدثها استخدامها الجاز لتنعيم وتغذية شعرها .

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من فوائده للشعر وفقا لموقع هيلثى…

يزيل الطبقة الدهنية فوق جلد الرأس، وبالتالي سهولة وصول مستحضرات العناية بالشعر وفروة الرأس.

يمنع من التهابات فروة الرأس. يساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي سرعة وصول الدم إلى الشعر.

تكثيف وتطويل الشعر وفرده، وتنظيف الرأس بعمق والقضاء على قشرة الرأس التي تسبب الحكة، بالإضافة إلى القضاء على القمل وعلى وقتل بيض القمل ومنع تكاثره، كما أنه يحمي من انتشار عدوى القمل، ويحمي من الفطريات والبكتريا التي تسبب التهابات وتهيج في فروة الرأس.

ترطيب شعرك وفروة رأسك وحماية شعرك من التلف اليومي، من خلال الحد من التقصف وتقصف الأطراف والحفاظ على صحة فروة رأسك ، قد يساعد الجاز الأبيض بشكل كبير في منع تساقط الشعر للحصول على شعر أكثر كثافة وامتلاءً.