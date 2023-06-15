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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تطور منظومة جديدة لاعتراض الصواريخ فرط الصوتية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أعلنت شركة رافائيل الدفاعية المتقدمة المحدودة المملوكة للدولة في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تطوير نظام جديد لاعتراض الصواريخ فرط الصوتية، وذلك بعدما قالت إيران الأسبوع الماضي إنها أنتجت أول صاروخ من هذا النوع.

وقال يوفال شتاينيتز، رئيس شركة رافائيل المطورة لمنظومة القبة الحديدية، في مقابلة مع وكالة "رويترز" بملتقى إعلامي إن نظام سكاي سونيك "سيمكننا من اعتراض جميع أنواع التهديدات فرط الصوتية بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز فرط الصوتية".

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وأضافت الشركة أنها أطلعت وزارة الدفاع الأمريكية على تطوريها للنظام الجديد. ورفضت الشركة التصريح بما إذا كان الجيش الإسرائيلي يمكن أن ينشر سكاي سونيك أو موعد ذلك. ولم تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقا حتى الآن.

ويمكن لتلك الصواريخ أن تحلق أسرع خمس مرات على الأقل من سرعة الصوت وفي مسار معقد، مما يجعل من الصعب اعتراضها.

وعرضت الشركة مقطعا يحاكي إطلاق سكاي سونيك ظهر فيه صاروخ اعتراضي وهو ينطلق عموديا من بطارية الإطلاق ثم يظهر الرأس الحربي للصاروخ وهو ينفصل ويحلق في الهواء بينما يواجه معزز الصاروخ تهديدا قادما.

إسرائيل الصواريخ فرط الصوتية دولة الاحتلال الإسرائيلي ايران صواريخ

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