وزير الأوقاف والشئون الدينية العماني يشيد بموسوعة الثقافة الإسلامية

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب شكر من الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان ، أشاد فيه بموسوعة الثقافة الإسلامية وإصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، مؤكدًا أن هذه الإصدارات فذة في طرحها ، جامعة للمعارف والعلوم ، متوجة بالعلم الرصين ، والثقافة الواسعة ، والتأملات الحصيفة ، والفكر السديد.

سائلًا الله (عز وجل) أن ينفع بها الأمة كلها ، معربًا عن سعادته بالتعاون الكبير بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية في ترسيخ أسس التسامح والعيش المشترك ، والعمل معًا على ما يجمع ولا يفرق.

وكان فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مطلع الأسبوع الجاري، في لقاء استمر لأكثر من ساعة بحضور الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، و السفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية بسلطنة عمان.