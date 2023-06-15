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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكشفها الأرصاد الإماراتية.. تطورات جديدة بشأن بيبر جوي

إعصار بيبرجوي
إعصار بيبرجوي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن الإعصار من الدرجة الأولى "بيبر جوي" يتمركز حالياً شمال شرق بحر العرب، عند خط عرض 22.8 شمالاً و خط طول 67.5 شرقاً، حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول الإعصار.

ووفق صحيفة الإمارات اليوم؛ فقد توقّع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي، ضعف الإعصار المداري إلى عاصفة مدارية خلال ال 6 ساعات المقبلة، ثم إلى منخفض مداري، مع اتجاهه إلى الشمال – شمال شرق باتجاه السواحل الهندية - الباكستانية، حيث تتراوح  سرعة الرياح حول المركز 100 – 60 كم/ س وسرعة تحركه 7 كم/ س.

وأشار المركز إلى أنه لا يوجد أي تأثير على دولة الإمارات ، موضحاً أن دخول مياه البحر يكون بشكل محدود على بعض الشواطئ المنخفضة في الساحل الشرقية مع المد العالي.

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الامارات الإعصار المداري الركامية الممطرة السحب الركامية المركز الوطني للأرصاد بيبارجوي بحر العرب

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