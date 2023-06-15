مصطفى بكري: قرار إنشاء مقبرة الخالدين أثلج صدر الكثيرين

أكدد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي “بإنشاء مقبرة الخالدين”، حل قضية مقابر القاهرة، مشيرا إلى أن هذا القرار أثلج صدور الكثيرين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن بعض الهيئات قررت هدم ما يقرب من 2700 مقبرة، لإنشاء جسر مروري، مؤكدا أنه في تلك المنطقة عدد من الشخصيات البارزة أمثال طه حسين، وغيرهم.

نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.