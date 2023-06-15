عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: قرار إنشاء مقبرة الخالدين أثلج صدر الكثيرين

مقابر
مقابر

أكدد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي “بإنشاء مقبرة الخالدين”، حل قضية مقابر القاهرة، مشيرا إلى أن هذا القرار أثلج صدور الكثيرين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن بعض الهيئات قررت هدم ما يقرب من 2700 مقبرة، لإنشاء جسر مروري، مؤكدا أنه في تلك المنطقة عدد من الشخصيات البارزة أمثال طه حسين، وغيرهم.

 

 نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

مصطفى بكري مقبرة الخالدين جسر مروري الرئيس عبد الفتاح السيسي الإمام الشافعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

قرار عاجل من البرلمان الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

الزمالك اليوم.. الأهلي يزاحم الأبيض وتطور جديد بغرامة كهربا ونجم جزائرى يقترب

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

ترشيحاتنا

فايق: طلبة جامعة المنصورة استطاعوا محو أمية 84 ألفا من أبناء الدقهلية

في قصف روسي.. إصابة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بجروح خطيرة

سيناء : أهمية تنمية الوعي بالمحافظات الحدودية بثقافة ريادة الأعمال

مصطفى بكري: قرار إنشاء مقبرة الخالدين أثلج صدر الكثيرين

أوكرانيا على وشك الكارثة.. تحذير أمريكي عاجل لـ كييف بشأن الحرب

قدم الآن.. البنك الأهلي يعلن عن وظائف خالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق مفتوح لنجم الزمالك| تفاصيل اقتراب إمام عاشور من الأهلي

مع تقلبات الجو الكثيرة .. إليك طرق علاج برد الصيف

القصة الكاملة لطلاق جوري بكر بداية من الهاكر حتى فتوى بسمة وهبة

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

فيديو

تفاصيل سعر الدولار ومفاجأة في الذهب..فيديو

نجاة 43 مصريا..تفاصيل مؤلمة في حادث غرق قارب بالقرب من اليونان..ڤيديو

جوزي ميعملش كدا .. حقيقة انفصال جوري بكر قبل أشهر من إنجابها

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ