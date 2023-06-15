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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق مال: التباين يسيطر على أداء المؤشر الرئيسي بنهاية تعاملات الأسبوع

حسام عيد
حسام عيد

قال حسام عيد خبير أوساق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع محدود قدره 8.24 نقطة بنسبة صعود طفيفة 0.05% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17881 نقطة، محافظاً على مستوى الدعم الرئيسي وهو 17800 نقطة، بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية والتي قد شهدت صعوداً جماعياً خلال تعاملات الفترة الأخيرة.

أضاف أنه بفضل أيضاً اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم القيادية بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالتباين.

وتوقع أن يستقر المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17800 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة، أما في حالة عدم نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 17400 نقطة.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، قال حسام عيد: أنهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء وأغلق متراجعا بأكثر من 36 نقطة بنسبة هبوط 1.04% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3466.77 نقطة بفضل استمرار عمليات جني الأرباح الرأسمالية والتصحيح لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة والتي قد شهدت صعوداً جماعياً خلال تعاملات الفترة الأخيرة مع اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

بينما اتجه المستثمرون والأفراد المصريون والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني وهو 3460 نقطة.

وتوقع أن يستقر المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3460 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3500 نقطة مدعوماً بارتداد الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم تدريجياً.

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