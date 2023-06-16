أم تصاب بصدمة بعد رؤية كاميرا مراقبة ابنها.. تفاصيل

صُدمت أم في نيويورك عندما قامت بتشغيل كاميرا مراقبة طفلها لرؤية جليسة الاطفال وهي صديقة للعائلة موثوق فيها وهي تصفع ابنها البالغ من العمر عامين أكثر من 25 مرة على ظهره.

قالت الأم "كريستلا هولمز" إنها كانت في العمل يوم الاثنين عندما استمرت في تلقي إشعارات الكشف عن الحركة من الكاميرا الأمنية التي أنشأتها في غرفة المعيشة.

عندما فتحت التطبيق ، قالت لشبكة CBS News ، رأت جليسة الأطفال ، شانتال ماسون ، تغطي ابنها الصغير في بطانية بينما تقوم بصفعه على ظهره وهو يصرخ.

قالت إن ماسون شوهدت في أوقات أخرى مستلقية على الأريكة وقدمها ملقاة على رأس الطفل بينما بقي الطفل تحت البطانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم الآن اتهام ميسون بتعريض حياة طفل للخطر ، حيث أصيب الطفل بكدمات من وراء تلك الصفعات.

بعد مشاهدة تلك اللقطات قدمت الأم شكوى جنائية ضد ماسون ، التي كانت صديقة لعائلة هولمز لمدة 15 عامًا، وتم القبض عليها وجاري محاكمتها.