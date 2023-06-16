عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم تصاب بصدمة بعد رؤية كاميرا مراقبة ابنها.. تفاصيل

صدى البلد

صُدمت أم في نيويورك عندما قامت بتشغيل كاميرا مراقبة طفلها لرؤية جليسة الاطفال وهي صديقة للعائلة موثوق فيها وهي تصفع ابنها البالغ من العمر عامين أكثر من 25 مرة على ظهره.

قالت الأم "كريستلا هولمز" إنها كانت في العمل يوم الاثنين عندما استمرت في تلقي إشعارات الكشف عن الحركة من الكاميرا الأمنية التي أنشأتها في غرفة المعيشة.

txt

يقلل نسبة الوفاة 40%.. باحثون ينصحون بالنوم 7 لـ 9 ساعات يوميا

txt

البيضة قبل الفرخة؟ العلماء يتوصلون أخيرًا لإجابة أشهر لغز في العالم

عندما فتحت التطبيق ، قالت لشبكة CBS News ، رأت جليسة الأطفال ، شانتال ماسون ، تغطي ابنها الصغير في بطانية بينما تقوم بصفعه على ظهره وهو يصرخ.

قالت إن ماسون شوهدت في أوقات أخرى مستلقية على الأريكة وقدمها ملقاة على رأس الطفل بينما بقي الطفل تحت البطانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

استقبل المعزين بهليكوبتر.. تيك توكر بلجيكي يذيع نبأ موته ويقيم جنازته

txt

وفاة ممثلة كورية شهيرة في مكان عملها.. ما القصة؟

تم الآن اتهام ميسون بتعريض حياة  طفل للخطر ، حيث أصيب الطفل بكدمات من وراء تلك الصفعات.

بعد مشاهدة تلك اللقطات قدمت الأم شكوى جنائية ضد ماسون ، التي كانت صديقة لعائلة هولمز لمدة 15 عامًا، وتم القبض عليها وجاري محاكمتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

رقم حساب الزمالك |محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

رحيل محمد عبد المنعم للهلال السعودي مقابل 12 مليون دولار..شوبير يحسم الجدل

سيد عبدالحفيظ يكشف عن موقف الأهلي من ضم "بن رمضان" و"إمام عاشور"

موضوعات متعلقة

يقلل نسبة الوفاة 40%.. باحثون ينصحون بالنوم 7 لـ 9 ساعات يوميا

البيضة قبل الفرخة؟ العلماء يتوصلون أخيرًا لإجابة أشهر لغز في العالم

دخان حرائق الغابات في كندا يقلل من جودة الهواء.. تفاصيل

استقبل المعزين بهليكوبتر.. تيك توكر بلجيكي يذيع نبأ موته ويقيم جنازته

وفاة ممثلة كورية شهيرة في مكان عملها.. ما القصة؟

الرموز التعبيرية تساعد في علاج السكتة الدماغية.. تفاصيل

الذكاء الاصطناعي يصيب الموظفين بـ الوحدة والأرق .. تفاصيل

من الحرب العالمية.. امتلاء نهر دنيبرو بـ جماجم وهياكل عظمية

ترشيحاتنا

ماذا نقول يوم الجمعة.. كلمات وأدعية مستجابة

مكون طبيعي لازالة السموم.. طريقة تحميك من سرطان القولون

نجم الأهلي السابق: المنتخب الأوليمبي قدم أداء جيدا أمام غانا

شوبير يكشف مفاجأة سارة بشأن عقد سيف فاروق بالزمالك وموقف محمود علاء

سعر الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023 في مصر

بيان عاجل من أمريكا بشأن اشتباكات السودان ومقتل والي غرب دارفور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم وداليا البحيري .. جلسة تصوير لأبطال الجزء الثاني من حريم كريم

من تصميم بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز" الأولى من مازيراتي

بـ 10 جنيهات..طريقة عمل بيتزا العجة

محاط بالمياه الجوفية والمجاري|مفاجأة.. الصدفة تقود لكشف أثري جديد بالسيدة عائشة بالقاهرة..تعرف عليه

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ