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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

٢٥٠ ألف دولار |شوبير يعلن تفاصيل أزمة ديانج ووكيله وموقف صادم للأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة ازمة اليو ديانج نجم الفريق مع وكيله 

 

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فرض غرامه من ديانج لصالح وكيله تقدر ب ٢٥٠ الف دولار مشددا أن الازمه كانت بين اللاعب ووكيله منذ انضمامه من مولودية الجزائر للأهلي 

 

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واضاف شوبير أن الاهلي بالطبع سيتضرر من تلك العقوبه الموقعه علي اللاعب مشددا أن الأيام المقبله ستحسم الأمر 

 

وتابع شوبير أن هناك بعض الأنباء المتداولة عن وجود عروض لضم ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 

 

 

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