شهادة للتاريخ.. علي جمعة: 30 يونيو حررتنا من الضلالة.. ولهذا السبب رفضت الانضمام للإخوان

حل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ضيفا على الإعلامي محمد الباز في برنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، وتحدث علي جمعة عن شهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية وثورة 30 يونيو .

30 يونيو

أكد علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن ثورة 30 يونيو تعتبر أياما فريدة نصر الله فيها المصريين.

وقال":" 30 يونيو من أيام الله وهو اليوم الذي تحررنا فيه من الجهالة والضلالة والتجارة الرخيصة باسم الدين "،وتابع:" 30 يونيو كان يوما عظيم الشأن لأن مصر ليست دولة صغيرة ورأينا أمثلة كثيرة لمحاولات هدم الدول حول مصر ".

وأكمل علي جمعة :" 30 يونيو كان يوما فارقا بين الحق والباطل وتوفيق الله أدى إلى خروج غير مسبوق للمصريين في 30 يونيو ".

ولفت قائلا:" في 25 يناير 2011 لم يخرج فيها أعداد المصريين الذين خرجوا في 30 يونيو، وفي 30 يونيو كان هناك إجماع شعبي كبير لإزالة حكم الإخوان ".

الإخوان

أكد علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنه كان مفتيا للجمهورية في يناير 2013 وترك الإفتاء في شهر مارس 2013ـوقال علي جمعة "، :" في يناير 2013 كنت في رحلة عملية بأمريكا وفوجئت بدعوة من الكونجرس للتعرف على أحوال مصر ".

وتابع علي جمعة :" أحد أعضاء الكونجرس آنذاك سألني عن الأحوال في مصر بعد وصول الإخوان للحكم، وكان يتحدث بنبرة سعادة بوصول الإخوان للحكم ".

واكمل علي جمعة :" قلت لمسؤول بجلسة استماع في الكونجرس إن الشعب مش مبسوط من الإخوان وانهم مش ماشيين كويس ".

ولفت علي جمعة :" في عهد مبارك كنا نسير ببطء لكن في عهد الإخوان مكنوش عارفين يسوقوا وكان من الضروري أن يصطدموا في شجرة ".

سقوط الجماعة

أكد علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنه توقع سقوط حكم الإخوان في يناير 2013 خلال 6 شهور،وقال ، :" يجب أن يتم إعطاء القيادة لشخص يستطيع القيادة كي يكمل المسيرة ".

وتابع علي جمعة :" افتتحت مسجد في 2011 بجوار محل سكني بـ 6 أكتوبر، ووجدت الرئاسة في عهد مرسي تتواصل معي ووتأمرني أن أصلي صلاة الجمعة في الازهر مع مرسي".

واكمل علي جمعة :" اعتذرت على طلب الرئاسة لأنني كنت ملتزم بأداء صلاة الجمعة في مسجد أخر وهذه الامور تحتاج إلى ترتيب".

ولفت علي جمعة :" فوجئت بمحمد مرسي بيتصل بيا وبيترجاني إني أصلي معه فوافقت".

حوار مع المعزول مرسي

كشف علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، كواليس حوار دار بينه وبين المعزول محمد مرسي أيام حكم الإخوان.

وقال علي جمعة"، :" فوجئت بمحمد مرسي بيتصل بيا وبيترجاني إني أصلي معه الجمعة فوافقت،وبعد صلاة الجمعة لقيت مرسي بيقولي « أي حاجة تراها لمصحلة البلاد والعباد دلني عليها»".

وأكمل علي جمعة :" قلت له حاضر وقلته أتصل بيك إزاي.. وفضل يفكر ومكنش عنده إجابة “ميفا:” عندما كنت مسافر للعمرة جلس معي أحد الدعاة المشهورين وقال لي مرسي يتصل به يوميا ويبكي ويقوله المسؤولية اكبر مني ".

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه فوجئ بشحنة وصلته في دار الإفتاء مكتوب عليها رئاسة الجمهورية أيام حكم الإخوان، فاتصلت برئاسة الجمهورية فوجدت الرقم خطأ، وحين اتصلت بقصر عابدين أوصلوني بالرئاسة، فرد على رئيس الديوان وقال لي "أرسلها لنا".

وأضاف ، أرسلت إليهم الشحنة ولم أعرف ما بداخلها ولا أعرف ما الجهة التي أرسلتها، ولم يشكروني حتى يومنا هذا على وصول الشحنة.

ولفت إلى أن أهل السنة لا يترحمون على المبتدع، الذي ابتدع في دين الله شيئا يخالفه، ومرسي فعل أشد من هذا، وأولها تكوين الجماعات، لأن تكوين الجماعات بدعة لم يأمر بها الرسول، فلا يجوز الترحم عليه إلا تفضلا، لا نكفرهم ولكن نصفهم بما أحدثوه من البدعية.

وقال جمعة إنه تخرج من الجامعة عام 1973، بالتزامن مع إخراج الإخوان من السجون سنة 1972، وفوجئنا بكتب ممنوعة بدأت تدخل مصر من الدول العربية، ومنها كتب لسيد قطب، وبدأت الجماعة تظهر على الخريطة على مستوى الكتب والأشخاص.

جماعة ضلت الطريق

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الذي رسخ في يقيني بعد قراءة كتب الإخوان والتعرف إلى أعضائها أنها جماعة ضلت الطريق.

وأضاف، أنه التقى في السبعينات بعدد من أعضاء الجماعة من الدول العربية، وعرفوه على عدد من أعضاء الجماعة في مصر.

وأوضح أن الجماعة كان بها نوعان من الأعضاء، القدماء المنتمين لجيل المأثورات وحسن البنا، وكان من بينهم عمر التلمساني، وترى منهم شيء من العبادة والذكر والأمانة.

وتابع أن هناك نوع آخر لديه تمرد شديد في الداخل، وهم أتباع سيد قطب، مثل مصطفى كامل وعبد الكريم الصفتي والبارودي، وكانوا يدعون للقطبية بحذافيرها، وأن المجتمع جاهلي، وإنشاء طائفة تحمي المؤمنين، وكنت أدخل معهم في جدلية ضخمة، لأن هذا مخالف لسنة الله.

وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وإن لم يكن في الأرض خليفة، فاعتزل تلك الفرق كلها"، أي أنه بعد انتهاء الخلافة على يد أتاتورك سنة 1924، لا تنتمي لأي جماعات، وهذا نهي من الرسول عن الجماعات.

رفض الانضمام للإخوان

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن أحد أعضاء الإخوان دعاني للانضمام في السبعينات، فرفضت لأن الرسول أمرني بذلك، ألا انضم لأي فرقة.

وأضاف، أن جماعة المسلمين موجودة في المسلمين، والرسول نهانا عن القتال تحت راية عمومية، وراية الإخوان عمومية، وحين رفضت الانضمام للإخوان أطلقوا علي شائعة أنني من أمن الدولة، وقتها تأكدت من ضلال هذه الجماعة.

وأوضح أنه لم يتوقع أن يصل الإخوان للحكم، وهناك من يعرفون أن الأمريكان كانوا يدعمون الجماعة للوصول للحكم، وأنا أعرفهم جيدا أنهم ليسوا رجال دولة، وقال مرسي في مناظرة، حين سئل ماذا تفعل لو فاز منافسك أحمد شفيق، فقال "لن يفوز، ولو فاز يبقى في حاجة غلط"، فتساءلت في إحدى الخطب، ماذا تعني كلمة "لن يفوز"، هل ستلجأ للعنف؟

وتابع أنه بعد معرفة خبر فوز مرسي في انتخابات 2012 خشيت على البلد من حمام دماء غير مسبوق، لأن هؤلاء الناس سيقتلون كل من لم يكن معهم، وحين جاءتني أحكام مجزرة بورسعيد للتصديق عليها، قلت لمرسي هذه حادثة ليست طبيعية ولا أحكامها متسقة، فقال لي "هاشوف وأرجعلك"، هذا يعكس أنه لا يعرف شيئا.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رفضه الانضمام إلى جماعة الإخوان يستند إلى أرضية شرعية وفقهية، ومعه الدليل على ذلك، ولم يستطع الإخوان الرد على هذا الدليل.

وأضاف الدكتور علي جمعة،" “عندما رفضت الانضمام إلى جماعة الإخوان، قالوا لي وهل يجوز أن نترك المسلمين هكذا دون جماعة، فقلت لهم ومن أخبركم بأن المسلمين بلا جماعة، فالجيش المصري هو جماعة تحارب العدو تحت راية ليست عمومية، لكن الإخوان تحارب تحت راية عمومية لا نعرف مصدر تمويلها ولا أين اتجاهكم ولا من تحاربون".

وتابع:" لكن الجيش المصري عندما يحارب العدو دفاعًا عن الأوطان فهذا شيء واضح ومعروف من أين جاء بسلاحه، لكن الإخوان لا ندري عنهم شيئًا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحارب تحت راية العمومية.. وكان هذا موقفي من جماعة الإخوان منذ أن كنت في العشرين من عمري”.