تناولوا آيس كريم .. وفاة صغيرتين وإصابة شقيقهما في سوهاج

لقيت صغيرتين في نهاية العقد الأول من العُمر، مصرعهما بينما أصيب شقيقهما بحالة إعياء شديدة وقئ مُستمر؛ إثر تناولهما ممنوعات الطعام "حلوى أطفال وآيس كريم"، دائرة بندر المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إصابة 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائي، دائرة بندر المنشاة.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كل من:" ريم ح.أ- 8 سنوات- وشقيقتها بسمة ح.أ- 7 سنوات، وشقيقهما أمين ح.أ- 6 سنوات"، بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر إصابتهما المنوه عنها، وتوفيت الأولى والثانية أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وأفادت والدتهم المدعوة "شريهان ف.أ- 37 سنة- موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة- وتقيم دائرة المركز"، بأنه أثناء تواجدهم بدائرة القسم للتنزه تناول أنجالها ممنوعات الطعام "حلوى- وآيس كريم"؛ ولوجود تاريخ مرضي مزمن لهم "سكر"، شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى المستشفى على الفور، وتوفيت الأولى والثانية عقب ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.