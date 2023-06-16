عودة : طلعت يوسف رفض عرضاً ليبياً

أكد محمد عودة ، المدير الفني لفريق الهلال الليبي ، أنه سعيد بتواجد بعض المدربين المصريين في الدوري الليبي الذي يشهد تواجداً كبيراً للمدربين التوانسة.



وأشار عودة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق إنبي كان على أعتاب قيادة أحد الأندية الكبرى في ليبيا.



وأوضح أن طلعت يوسف من المدربين الكبار وتم استطلاع رأيه قبل التفاوض معه وأكد لمسئولي هذا النادي الذي يرفض ذكر اسمه لأنه طلعت لم يعلن عن الأمر.



وأضاف:" الكرة الليبية تستعيد عافيتها بقوة وتسعى للعودة بقوة للمنافسات القوية".