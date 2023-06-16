عودة يكشف استعدادات الهلال الليبي لدورة التتويج في تونس

قال محمد عودة ، المدير الفني لفريق الهلال الليبي ، إنه تولى مهمته وكان الفريق في المركز قبل الأخير في المجموعة بالدوري المحلي ولكنه قاد الفريق لتحسين النتائج والتأهل إلى الدورة السداسية المجمعة لحسم لقب الدوري.



وأضاف عودة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الدورة المجمعة ستقام في تونس بعدما كانت هناك أنباء حول إقامتها في مصر، مؤكداً أن فريقه سيسافر إلى تونس يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن فريقه استعد بخوض مباراة ودية مع فيوتشر مؤكداً أنه يتمنى التأهل للمشاركة القارية في الموسم المقبل.



وأوضح أنه يشكر الجهاز المعاون واللاعبين وإدارة الهلال مؤكداً أن هناك دعم كبير للفريق في موسمه الحالي.