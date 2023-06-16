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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق : أتوقع هبوط غزل المحلة إلى القسم الثاني

صدى البلد

أكد هاني العقبي لاعب فريق الأهلي السابق، أن فريق غزل المحلة هذا الموسم يعاني من أزمات مالية كبيرة تؤثر على بقاءه ببطولة الدوري الممتاز وتهدده بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال هاني العقبي لاعب فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أتوقع هبوط فريق غزل المحلة إلى دور القسم الثاني هذا الموسم بسبب سلسلة النتائج السلبية هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز".

وتابع:" المحلة قام بتغيير أكثر من مدرب على الرغم من البداية القوية مع بابا فاسيلو قبل أن يرحل من تدريب الفريق في الفترة الماضية ".

إسلام صادق الدوري الممتاز بطولة الدوري الممتاز الممتاز هاني العقبي

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