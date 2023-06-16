عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن اشتباكات السودان ومقتل والي غرب دارفور

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الاشتباكات الدائرة في السودان بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع.

وقالت الوزارة في بيانها: "ندين بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والعنف المروع في السودان".

وأضافت: "الفظائع المرتكبة في غرب دارفور تذكر بأحداث 2004 التي دفعت واشنطن للإقرار بإبادة جماعية"، مشيرةً إلى أنها تدين "عمليات العنف المروع لقوات الدعم السريع ومليشياتها بدارفور بدوافع عرقية".

وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانها لمقتل والي غرب دارفور بعد انتقادات وجهها للدعم السريع.

وأمس الخميس، أعلنت إثيوبيا ، استضافة اجتماع اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" حول السودان قريبًا، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن "قادة اللجنة الرباعية سيجتمعون في أديس أبابا في غضون 10 أيام، لبحث كيفية وقف الصراع في السودان".

البرهان يبلغ الإيجاد رفض السودان رئاسة كينيا للجنة الرباعية

مندوب السودان بالأمم المتحدة: يجب الضغط على الدعم السريع لإزالة مظاهر الوجود العسكري

وأضاف أن "قمة رؤساء دول "إيجاد" اقترحت خلال قمتها في جيبوتي مبادرة لحل الأزمة السودانية، تتضمن ترتيب لقاء في غضون أسبوعين بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وجها لوجه في أديس أبابا".

وأشار إلى أن “اللقاء المقترح بين البرهان وحميدتي سيركز على وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية".

واعتمدت قمة رؤساء “إيجاد” في جيبوتي الاثنين خارطة طريق لإنهاء الاقتتال في السودان بتشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا وتضم إثيوبيا، وجنوب السودان، وجيبوتي.

وقررت القمة أن ترتب اللجنة الرباعية لقاءً بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع في إحدى عواصم المنطقة.

ولكن الوفد السوداني اعترض على ترؤس كينيا للجنة، وطالب بإبقاء  رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت رئيسًا لها، واتهمت الحكومة السودانية، كينيا بتبني مواقف قوات الدعم السريع وإيواء مقاتليها ودعمهم.

أمريكا مقتل والي غرب دارفور اشتباكات السودان والى غرب دارفور الدعم السريع الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

رقم حساب الزمالك |محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

رحيل محمد عبد المنعم للهلال السعودي مقابل 12 مليون دولار..شوبير يحسم الجدل

سيد عبدالحفيظ يكشف عن موقف الأهلي من ضم "بن رمضان" و"إمام عاشور"

موضوعات متعلقة

البرهان يبلغ الإيجاد رفض السودان رئاسة كينيا للجنة الرباعية

مندوب السودان بالأمم المتحدة: يجب الضغط على الدعم السريع لإزالة مظاهر الوجود العسكري

ترشيحاتنا

ماذا نقول يوم الجمعة.. كلمات وأدعية مستجابة

مكون طبيعي لازالة السموم.. طريقة تحميك من سرطان القولون

نجم الأهلي السابق: المنتخب الأوليمبي قدم أداء جيدا أمام غانا

شوبير يكشف مفاجأة سارة بشأن عقد سيف فاروق بالزمالك وموقف محمود علاء

سعر الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023 في مصر

بيان عاجل من أمريكا بشأن اشتباكات السودان ومقتل والي غرب دارفور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم وداليا البحيري .. جلسة تصوير لأبطال الجزء الثاني من حريم كريم

من تصميم بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز" الأولى من مازيراتي

بـ 10 جنيهات..طريقة عمل بيتزا العجة

محاط بالمياه الجوفية والمجاري|مفاجأة.. الصدفة تقود لكشف أثري جديد بالسيدة عائشة بالقاهرة..تعرف عليه

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ