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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني : حفلة تونس من أجمل حفلات حياتي

تامر حسني
تامر حسني

وجه تامر حسني رسالة لجمهوره فى تونس بعد إحياءه حفله الغنائي أمس ضمن فعاليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري.

وكتب تامر حسني عبر حسابه علي انستجرام "حفلة تونس فعلاً من اجمل حفلات حياتي
و فعلاً الحب اللي شوفته في عيون الجمهور والمذيعين و كل الحاضرين و ترحاب السيد الأمين العام لجامعة الدول العربيه احمد ابو الغيط و جميع السفراء و الوزراء الكرام من مختلف انحاء الوطن العربي و الساده الاعلاميين و الصحفيين الكبار شوفت حب منهم افقدني النطق بالاضافه لتكريمي بأرق الكلمات المعبره من الاعلام التونسي الحبيب و الجمهور التونسي الراقي العظيم.

وتابع "كنت حاسس و كأني اول مره اغني في حياتي حضوركم الكريم بكل هذا العدد الضخم تكريم كبير اوي ليا من كل قلبي مليون شكراً كل الشرف لغنائي على مسرح قرطاچ العظيم في المهرجان العربي للاذاعه و التلفزيون شكراً تونس 🫶💪🇹🇳 شكراً شعب تونس الحبيب 🫶❤️"
وعلى جانب آخر طرح الفنان تامر حسني، بوستر جديد لفيلم تاج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر تامر حسني في البوستر وهو يحمل سيارة بيد واحدة، وعلق على الصورة كاتبًا: “انتظرونا ان شاء الله في العيد تاج”.

فيلم تاج من إنتاج سلسلة "السوبر هيروز" في مصر والوطن العربي،  ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، يمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.

الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

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