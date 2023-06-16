إصابة العشرات خلال مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين

أفادت وكالة صفا الفلسطينية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق بقنابل الغاز.

وبدورها؛ أكدت جمعية الهلال الأحمر إصابة 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، شرقي قلقيلية شمالي الضفة المحتلة.

وكانت المسيرة انطلقت بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة.

فيما أصيب عدد من الفلسطينين بالاختناق، بينهم طفل خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن، شرقي نابلس شمالي الضفة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طفلا أصيب بقنبلة غاز في الظهر، إلى جانب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، جراء قمع الاحتلال المشاركين في المسيرة التي انطلقت عقب أداء الصلاة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن.

وفي الخليل جنوبي الضفة، أصيب شاب ومصور صحفي بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، شمالي المدينة.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة في بيت أمر إثر اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة، ما أدى الى إصابة شابين بالرصاص الحي في الفخذ، بينهما الزميل الصحفي إيهاب العلامي، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأضاف أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي رام الله، شارك عشرات المواطنين في قرية صفا غربي المدينة في مسيرة نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها من قبل جيش الاحتلال، لصالح بناء منطقة صناعية استيطانية.

وانطلقت المسيرة عقب أداء صلاة الجمعة نحو الأراضي المهددة، ردد خلالها المواطنون الهتافات والشعارات الرافضة للاستيطان.

وقالت مصادر محلية، إن المسيرة انطلقت عقب استيلاء الاحتلال على نحو 400 دونم في منطقتي "خلة خليف"، و"باطن حسان" غرب القرية، بنية بناء منطقة صناعية.

واعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المواطنين في منطقة "عين سامية" قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص تجاههم.

وأفادت مصادر محلية، بأن أهالي قرية كفر مالك تفاجأوا أثناء توجههم لأراضيهم في المنطقة المذكورة، باقتحامها من قبل عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال، مضيفة أن المستوطنين أطلقوا الرصاص، وقنابل الصوت صوب الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.