عروض تركية وسعودية تهدد بقاء زيزو فى الزمالك.. تفاصيل

تلقى أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك عروضا عبر وكلاء لاعبين من أندية تركية وأخرى سعودية للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى .

ورفض أحمد مصطفى زيزو الرد على تلك العروض التركية والسعودية خاصة أنه مرتبط بعقد مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقبلين .

وطلب زيزو من وكلاء اللاعبين إرسال عروضا رسمية لنادى الزمالك مؤكدا أنه تحت أمر الجهاز الفنى وإدارة النادى فى تحديد مصيره .

وعلم صدى البلد أن ناديا جلاطة سراى وبشكتاش التركى بجانب أحد الأندية السعودية الكبرى ترغب فى الحصول على خدمات هداف الدورى الموسم الماضى وأحد أبرز لاعبى الكرة المصرية فى الوقت الحالى والأكثر صناعة للأهداف أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك .

ويتقاضى زيزو قرابة الـ 15 مليون جنيه سنويا من الزمالك ويعد من أحد الأعمدة الرئيسة للقلعة البيضاء التى يعتمد عليه الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو .