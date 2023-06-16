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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يطلب من بن سلمان تدخلا عاجلا للسعودية في هذه الأزمة..ما القصة؟

ماكرون وبن سلمان
ماكرون وبن سلمان

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة في قصر الإليزيه بباريس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.‏

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون سيؤكد على مدى أهمية الملف الأوكراني في جميع أنحاء العالم وكيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تساعد في إنهاء الأزمة الأوكرانية.

قمة سعودية فرنسية | بن سلمان يلتقي ماكرون اليوم فى الاليزيه


وفي وقت سابق، ذكر مصدر في الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون سيناقش مع ولي العهد السعودي الجمعة قضايا يهتمان بها معا كالاستقرار في لبنان والعراق"، حسبما افادت “أر تي”.

وأوضح المصدر أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المساعدة في إنهاء الأزمة الأوكرانية".

وأضاف أن باريس تنتظر من السعودية أن تلعب دورا مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا.

 

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