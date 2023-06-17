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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفع النفط مساء أمس الجمعة وسجل زيادة أسبوعية إذ أدت زيادة الطلب من الصين ‏وخفض تحالف أوبك+ للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار رغم توقعات ضعف الاقتصاد ‏العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.‏

وارتفع سعر خام برنت 94 سنتا إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية بينما ‏صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولار للبرميل.‏

وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 2.4% بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط ‏‏2.3%.‏

ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط تفاؤل إزاء الطلب الصيني

بسبب ضعف الدولار.. ارتفاع في أسعار النفط العالمية

ونقلت وكالات أنباء حكومية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله إن ‏‏"من الواقعي" أن تصل أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارا للبرميل.‏

وتعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين. وارتفع ‏إنتاج مصافي النفط في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على ‏الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن من المتوقع أن يواصل ‏الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.‏

وتلقت الأسعار الدعم أيضا من الخفض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة ‏للبترول (أوبك) وحلفائها الذي دخل حيز التنفيذ في مايو، إلى جانب تخفيضات ‏إضافية أعلنتها السعودية ستبدأ اعتبارا من يوليو.‏

 

 

 

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