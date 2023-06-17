ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ارتفع النفط مساء أمس الجمعة وسجل زيادة أسبوعية إذ أدت زيادة الطلب من الصين ‏وخفض تحالف أوبك+ للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار رغم توقعات ضعف الاقتصاد ‏العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.‏

وارتفع سعر خام برنت 94 سنتا إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية بينما ‏صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولار للبرميل.‏

وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 2.4% بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط ‏‏2.3%.‏

ونقلت وكالات أنباء حكومية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله إن ‏‏"من الواقعي" أن تصل أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارا للبرميل.‏

وتعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين. وارتفع ‏إنتاج مصافي النفط في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على ‏الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن من المتوقع أن يواصل ‏الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.‏

وتلقت الأسعار الدعم أيضا من الخفض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة ‏للبترول (أوبك) وحلفائها الذي دخل حيز التنفيذ في مايو، إلى جانب تخفيضات ‏إضافية أعلنتها السعودية ستبدأ اعتبارا من يوليو.‏