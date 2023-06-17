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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجوم درب التبانة.. ظاهرة فلكية تبدأ اليوم لمدة أسبوع

ظهور درب التبانة
ظهور درب التبانة

سيكون عشاق رصد السماء في الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة، بداء من اليوم السبت، لتستمر لمدة أسبوع تظهر فيها شريط درب التبانه بالعين المجردة نظرا لان القمر سيكون في مرحلة المحاق وبعد ذلك في طور هلال بداية الشهر ويغرب في وقت مبكر من الليل.

فخلال هذا الوقت من السنه وقبل منتصف الليل حسب التوقيت المحلي يمكن رصد المستوى المسطح الضبابي لمجرتنا درب التبانه الذي يحتوي على الشمس والكثير من نجوم المجرة. 

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الرصد يجب أن يكون من موقع مظلم  بشكل كافي بعيدًا عن أضواء المدن والشوراع  ولاتوجد حاجة لاستخدام معدات أو تجهيزات خاصة فقط العين المجردة حيث سيظهر شريط النجوم عاليا يقسم قبة السماء في منظر ساحر عند منتصف الليل .

لتصوير شريط درب التبانة مع خلال كاميرا رقمية بإعدادات مناسبة للحصول على أفضل النتائج حيث يتم وضع سرعة الغالق للكاميرا عند 30 ثانية للسماح للكثير من الضوء ولكن أيضًا تجنب حدوث ظاهرة ذيل النجوم في الصورة نتيجة لدوران الأرض حول محورها ، إضافة إلى الكشف عن النجوم التي لايمكن رؤيتها بالعين المجردة.

يستحسن أن تكون فتحة العدسة f / 2.8  وذلك للسماح بعبور الكثير من الضوء وإذا كانت فتحة العدسة المتوفرة لاتذهب الى f/2.8 ، يتم استخدام أقل فتحة ممكنة للعدسة .

إضافة إلى أن حساسية الضوء " الايزو"  تكون (3200) ما سيجعل مستشعر الكاميرا أكثر حساسية للضوء مما هو عليه عادة . 

نظرًا لأن مدة التعريض 30 ثانية هناك حاجة ضروروية لثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل لمنع الاهتزاز ويجب إستخدام المؤقت الذاتي للكاميرا لمنع حدوث اهتزاز،ويجب التذكر بأنه عند القيام بتعريض طويل كما في هذه الاعدادات فإن أي حركة للكاميرا مهما كانت صغيرة سوف تجعل الصورة مشوهه.

علمًا بأن مظهر شريط درب التبانه سيكون مختلف مابين رؤيته بالعين المجردة مقارنه بالصور الفوتوغرافية ، فمن خلال التصوير سيكون درب التبانة اكثر إشراقًا وذلك لأن الكاميرا اكثر حساسية للضوء مقارنه بعين الإنسان إضافة إلى أن تلك الصور يتم معالجتها باستخدام برامج تحرير الصور لإبراز تفاصيلها. 

إضافة لذلك يمكن رؤية العديد من النجوم الساطعة وامكانية رصد عبور بعض الاقمار الصناعية وتساقط بعض الشهب البراقة بقبة السماء .

العين المجردة الضباب ظاهرة فلكية

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