أستاذ فلك يكشف عن أماكن تشهد كسوف الشمس يوم الخميس المقبل

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نشهد كسوف الشمس يوم الخميس الموافق 20 أبريل الموافق 29 رمضان، و الكسوف الهجين للشمس سوف يتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر شوال لعام 1444 هـ (هلال عيد الفطر).

كسوف للشمس غير مشاهد في القاهرة

وأوضح تادرس أن الكسوف الشمسي القادم لن يري في القاهرة أو في من محافظات جمهورية مصر العربية، ويُسمى هذا الكسوف بالكسوف الشمسي الهجين Hybrid Solar Eclipse لأن القمر سيكون قريبا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما.

واضاف استاذ الفلك أن كسوف الشمس، سوف سيظهر ككسوف كلي في بعض أجزاء من العالم ، كما سيظهر حلقيا في أجزاء أخرى، حيث سوف يبدو كحلقة من نار أثناء فترة الكسوف الحلقي.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مسار الكسوف سيبدأ في جنوب المحيط الهندي ويتحرك عبر أجزاء في غرب أستراليا وجنوب إندونيسيا ، أما الكسوف الجزئي فسيكون مرئيا في معظم أنحاء إندونيسيا وأستراليا .

وكسوف الشمس حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض، وتحدث هذه الظاهرة عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلا عبر الكرة الأرضية.

هل يعيق كسوف الشمس رؤية هلال عيد الفطر

ونفي الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، الأنباء التي كانت قد نتشرت في الساعات الماضية حول عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر المبارك لأن يوم الرؤية الشرعية يأتي مع يوم كسوف الشمس المرتقب.

وقال القاضي عبر بيان اعلامي، أنه ينفي وجود أي علاقة بين رؤية هلال عيد الفطر المبارك وبين كسوف الشمس الذي يحدث يوم الخميس 21 ابريل القادم، وان الاخبار المنتشرة في الساعات الماضية التي تحاول الربط بينهم غير صحيحة ولم تخرج من المعهد.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن كسوف الشمس الذي يحدث يوم الخميس 21 أبريل القادم لم يرى أو يشاهد في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأنه سوف يحدث في أجزاء ومناطق بعيده عنا ولذلك فإنه لن يعوق مشاهدتنا للرؤية الهلال يوم الخميس المقبل.