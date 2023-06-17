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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل لسرقة تليفونه بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية اليوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا ومصطفى أنور احمد مؤمن، ووكيل النيابة كمال معتمد شامخ، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي لجلسة الأربعاء المقبل؛ لطلب أحد محامى المتهمين بالاطلاع علي القضية مع استمرار حبس المتهمين. 

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين وهما، محمد ع ح، ومحمد ا ش؛ في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجه له إلى إحدى المناطق النائية، إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه.

كما اصطحب المتهمان إلى حيث مكان مقتله وما أن وصلا رفقته حتى أسقطه المتهم الثاني أرضًا وجلس المتهم الأول عليه صوب قدمه ممسكًا يداه حال قيام المتهم الثاني بالإطباق على عنقه بيده، مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول جذب هاتف المجني عليه عنوة وسلمه للمتهم الثاني وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالي وقدره مائة وخمسون جنيها كانت بحوزته بعدما هدداه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم أنهيا حياته بالخنق حتى الموت.

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