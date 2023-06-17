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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السنغالي: نأمل أن تسهم المبادرة الأفريقية في إحلال السلام وإنهاء الأزمة بأوكرانيا|فيديو

الرئيس السنغالي
الرئيس السنغالي

قال الرئيس السنغالي، إننا نأمل أن تسهم المبادرة الأفريقية في إحلال السلام وإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

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وأضاف الرئيس السنغالي، خلال كلمته بجلسة مباحثات لـ وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج بمشاركة ‏رئيس الوزراء: "واثقون من احترام روسيا لقرارات الأمم المتحدة".

 

وأشار الرئيس السنغالي،: "المبادرة الأفريقية لإحلال السلام في أوكرانيا مبادرة مهمة وطبية النوايا وتظهر الرغبة الطيبة للقارة الأفريقية لوقف هذه الحرب والمساعدة في حل القضايا الإنسانية".

 

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