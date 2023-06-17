الرئيس السنغالي: نأمل أن تسهم المبادرة الأفريقية في إحلال السلام وإنهاء الأزمة بأوكرانيا|فيديو

قال الرئيس السنغالي، إننا نأمل أن تسهم المبادرة الأفريقية في إحلال السلام وإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس السنغالي، خلال كلمته بجلسة مباحثات لـ وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج بمشاركة ‏رئيس الوزراء: "واثقون من احترام روسيا لقرارات الأمم المتحدة".

وأشار الرئيس السنغالي،: "المبادرة الأفريقية لإحلال السلام في أوكرانيا مبادرة مهمة وطبية النوايا وتظهر الرغبة الطيبة للقارة الأفريقية لوقف هذه الحرب والمساعدة في حل القضايا الإنسانية".