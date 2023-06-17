بوتين أبدى اهتمامًا.. روسيا تكشف صعوبة تنفيذ المبادرة الأفريقية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ ولكن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى اهتماما بها.

وأضاف بيسكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية أن "وفد المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لم ينقل أي رسائل إلى بوتين من زيلينسكي".

كما أكد أن موقف روسيا تجاه مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية واضح ويتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن "بنود مبادرات السلام التي لا تتماشى مع موقفنا ستكون مرفوضة بطبيعة الحال بالنسبة لنا، ولكننا لا نزال منفتحين على الحوار على عكس الجانب الأوكراني".

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدًا من القادة الأفارقة وصلوا إلى روسيا قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وزار الوفد الإفريقي كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد بوتين، أن موسكو مستعدة لأخذ الوساطة الأفريقية بعين الاعتبار لكن كييف ترفض الحوار والدخول في محادثات.

كما شدد بوتين على استعداده لمواصلة تبادل الأسرى مع أوكرانيا، موضحًا أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات حول النزاع في أوكرانيا.