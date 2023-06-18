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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قادرون باختلاف.. سليمان شاب اجتماعي ومصدر للطاقة الإيجابية والبهجة

صدى البلد

سليمان شاب طموح جدا من شباب قادرون باختلاف عاشق للعمل والتجارة، عمره 37 سنة، أمه واخته وأخوه عبد الله يساعدوه دائما.

منزلهم منزل دافئ وكله حب، سليمان لديه ضحكة جميلة، هو مصدر الطاقة الإيجابة في البيت، اجتماعي جدا يحب كل الناس، عاشق للتجارة والتسوق والرياضية.

قالت نوال اخته إن القصة بدأت عندما طلب منها سليمان أنه يريد أن يعمل ففكرت في مشروع الكب كيك فهي تحضر له الكب كيك وهو ينزل يبيعه.

وأضافت أن سليمان يعشق القطط والكلاب ويحب الغناء والرقص.

وتابعت أن سليمان شخص واعي ونشيط جدا واجتماعي، وينزل في شارع شبرا أربعة أيام في الأسبوع بعشرين قطعة من الكب كيك، ويجب التجارة جدا والبيع والشراء، وأن والدتها هي صاحبة الفضل في أن يكون شخص اجتماعي ويتعلم.

أما عن النظام الغذائي فسليمان يتبع نظام غذائي ويتابع مع الطبيب و يذهب للجيم ويلعب رياضة البوكس فهو عاشق للرياضة.

واختمت نوال شقيقة سليمان أنها تتمني أن يكون لسليمان مشروعه الخاص خاصة أنه لديه حماس في البيع والشراء ويحب التجارة.

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