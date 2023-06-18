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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يكشف حقيقة العرض السعودي لضم محمد الشناوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

 كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة وجود عرض من أحد الأندية السعودية، للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "حتى الآن الشناوي لم يحصل على أي عروض من أندية آخرى ومستمر مع النادي الأهلي .


وعلي جانب آخر يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأحد، الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 فى تاريخ النادى.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود بالدوري 

يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

 

 

 

 

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