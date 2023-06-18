مفاجأة.. الأهلي يستقر على عودة نجمي الفريق

يقترب سعد سمير مدافع الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر، من العودة إلى النادي الأهلي مرة أخرى وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب الاعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك ": النادي الأهلي منتظر عودة سعد سمير لأن عنده السمات القيادية المطلوبة في غرفة اللبس في النادي الأهلي وتوصيل ثقافة الأهلي للاعبين الجدد داخل الفريق، ويعتبر كادر مهم جدا على الصعيد الإداري والمسؤولين شايفين فيه واحد من الجيل بتاع زمان .

واختتم "الأهلي مستقر على عودة كريم نيدفيد بعد العودة من الإعارة من نادي فيوتشر .

وعلي جانب آخر يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأحد، الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 فى تاريخ النادى.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.