عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد منشور أثار الجدل.. ماسك يتوسل لمنح بايدن إمكانية التغريد بنفسه

جو بايدن
جو بايدن

توسل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأن يتم إعطاء الرئيس جو بايدن كلمة المرور لحساب "تويتر" الخاص به، حتى يتمكن من نشر تغريداته بنفسه.

وكتب ماسك ساخرًا عبر موقع "تويتر": "أرجوكم، أعطوه كلمة مرور حتى يتمكن من كتابة تغريداته الخاصة به.. من فضلكم، أتوسل إليكم!".

وجاءت دعوة ماسك بعد أن نشر بايدن تغريدة تقول “الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء بدفع مستحقاتهم العادلة”.

وشكك ماسك في جدوى اقتراح بايدن، مؤكدًا أن دعوة الرئيس الأمريكي لفرض مزيد من الضرائب على الأمريكيين فاحشي الثراء ستضر فقط بالفئات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.

وقال مالك “تويتر” ردًا على تغريدة الرئيس الأمريكي: "بكل جدية، أوافق على أنه يجب علينا جعل الأساليب المتفننة للتهرب الضريبي غير قانونية، لكن التصرف بناء على ذلك من شأنه أن يزعج الكثير من المانحين، لذلك سنرى أقوالًا بدون أفعال".

وأضاف: “أولئك الذين سيُجبرون فعليًا على تحمل عبء الإنفاق الحكومي المفرط هم من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لأنهم لا يستطيعون التهرب من ضريبة الرواتب”.

إيلون ماسك بايدن الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سجنه لابتزازها بصور وفيديوهات إباحية.. ماذا قالت راندا عبدالسلام

تراجعت مجددا.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-6-2023

جروبات الغش ..تداول أسئلة عربي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

الأرز واللحمة والبقية تأتي| تفاصيل أكبر انخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى .. ما السبب ؟

3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

رعب خوف واستغاثات برجال الإطفال.. زلزال يضرب فرنسا بقوة 5.8 ريختر|تقرير تليفزيوني

عيد الأضحى 2023.. موعده وهل يجب صيام العشر من ذي الحجة؟

حقائق مروعة عن الحرب| تعذيب وأسر وقطع أعضاء والأمم المتحدة تتحرك

مفاوضات الزمالك على الهواء| حكاية مداخلة فتحت النار على مهيب عبد الهادي.. وإجراءات قاسية في انتظاره

الحر الشديد يفتك بـ 100 شخص في الهند.. تفاصيل

أرخص لحوم بلدي فى مصر.. مفاجأة بالأسعار اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تيشيرت محمد حماقي بحفل للجامعة الأمريكية يثير الجدل.. مبلغ صادم

الأرز واللحمة والبقية تأتي| تفاصيل أكبر انخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى .. ما السبب ؟

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

فيديو

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ