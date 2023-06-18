بعد منشور أثار الجدل.. ماسك يتوسل لمنح بايدن إمكانية التغريد بنفسه

توسل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأن يتم إعطاء الرئيس جو بايدن كلمة المرور لحساب "تويتر" الخاص به، حتى يتمكن من نشر تغريداته بنفسه.

وكتب ماسك ساخرًا عبر موقع "تويتر": "أرجوكم، أعطوه كلمة مرور حتى يتمكن من كتابة تغريداته الخاصة به.. من فضلكم، أتوسل إليكم!".

وجاءت دعوة ماسك بعد أن نشر بايدن تغريدة تقول “الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء بدفع مستحقاتهم العادلة”.

وشكك ماسك في جدوى اقتراح بايدن، مؤكدًا أن دعوة الرئيس الأمريكي لفرض مزيد من الضرائب على الأمريكيين فاحشي الثراء ستضر فقط بالفئات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.

وقال مالك “تويتر” ردًا على تغريدة الرئيس الأمريكي: "بكل جدية، أوافق على أنه يجب علينا جعل الأساليب المتفننة للتهرب الضريبي غير قانونية، لكن التصرف بناء على ذلك من شأنه أن يزعج الكثير من المانحين، لذلك سنرى أقوالًا بدون أفعال".

وأضاف: “أولئك الذين سيُجبرون فعليًا على تحمل عبء الإنفاق الحكومي المفرط هم من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لأنهم لا يستطيعون التهرب من ضريبة الرواتب”.