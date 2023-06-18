نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

يبحث جميع طلاب الثانوية العامة 2023 حاليا عن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي للقلق من نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 الذي اداه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 ، تمت مراجعته بدقة شدية من جانب لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى المادة تم ترشيحهم من جانب مستشار المادة.

وشددت وزارة التربية والتعلمي والتعليم الفني ، أنه لا يتم البدء في تصحيح امتحان اللغة العربية إلا بعد إقرار الخبراءلـ نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) متطابقة تمامًا مع نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 الخاص بكل نموذج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 يتسم بالمرونة ويقبل الاجابات الصحيحة لكل سؤال

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم توزيع نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 على حميع المصححين في كنترولات الثانوية العامة ، استعدادا للبدء في تصحيح امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة .

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023

وكان قد نشر جروب تسريبات شاومينج على تطبيق تليجرام ، نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 الغير رسمي ، عن طريق نشر اجابة كل سؤال على جروبات الغش

يأتي ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر أسئلة امتحان اللغة العربية، بعد توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدقائق .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة