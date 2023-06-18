عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عشر ذي الحجة 2023| كيفية اغتنام أجرها.. وأدلة مشروعية صيامها

عشر ذي الحجة 2023
عشر ذي الحجة 2023

عشر ذي الحجة 2023 .. سويعات قليلة وتبدأ عشر ذي الحجة 2023، حيث تستطلع المملكة العربية السعودية ودار الإفتاء المصرية مساء اليوم هلال شهر ذي الحجة 2023، ليكثر التساؤل عن عشر ذي الحجة 2023، وأحكامها، ولماذا تسمى بالأيام العشر رغم صيام 9 أيام فقط ويحرم اليوم العاشر لتوافقه مع عيد الأضحى 2023.

وفي التقرير التالي نوضح ما ورد في عشر ذي الحجة 2023 من أحكام وآداب وأعمال مستحبة، خاصة وأنه وفق الحسابات الفلكية تبدأ بغروب شمس اليوم الأحد، وتنتهي أيام الصيام فيها بزوال شمس يوم عرفة الـ 27 من الشهر الجاري.

عشر ذي الحجة 2023

وأيام عشر ذي الحجة هي أيام فاضلة أقسم الله بها فقال: {وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2]، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ عن فضل العمل الصالح فيها، فقال: «ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه» -يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: «ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ». [أخرجه البخاري]

يقول الشيخ معاذ شلبي عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية؛ إنّ أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة يضاعف العمل فيها، كما يستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير، مشيرا إلى أن هناك دلائل كثيرة على فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية دي إم سي، أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ" يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ"، أخرجه أبوداود وابن ماجه وغيرهما.

وتابع أن العشر الأوائل من ذي الحجة تعد من الأيّام المباركة في الشرع، وقد حثّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على استغلالها بالأعمال الصالحة وبجهاد النفس، ووصف العمل فيها بأنّه أفضل من الجهاد في سبيل الله -تعالى-؛ فقال: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).

وأشار إلى أن أفضل الذكر فيها مثلما كان رسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، في العشر الأوائل من ذي الحجة، كما قيل إنه يكثر من لفظ لا إله إلا الله، وخاصة في يوم عرفة ؛ بالإضافة إلى صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجّة، سنة لغير الحاج، وقال النبيّ، عليه الصلاة والسلام: صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ.

موعد عشر ذي الحجة في مصر والسعودية وفضل صيامها والمستحب فيها

عشر ذي الحجة.. تضرع إلى ربك بهذه الكلمات في أفضل أيام الله

اغتنام عشر ذي الحجة 2023

ويكون اغتنام هذه الأيام وفق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بشغل أوقاتها بالطاعات والعبادات، مثل: 

1- ذكر الله سبحانه..قال سيدنا رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه سبحانه: «أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي، وأنا معهُ إذا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكَرَنِي في مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ في مَلَإٍ خَيْرٍ منهمْ، وإنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ بشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ ذِراعًا، وإنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ ذِراعًا تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ باعًا، وإنْ أتانِي يَمْشِي أتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». [متفق عليه]

2- التوبة والاستغفار.. قال سيدنا رسول الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلى اللهِ، فإنِّي أَتُوبُ في اليَومِ إلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ». [متفق عليه]

3- صيام تسع ذي الحجة.. فعن بعض أزواج النبي ﷺ رضي الله عن الجميع قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». [أخرجه أبو داود]، وقال ﷺ عن صيام يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». [أخرجه مسلم]

4- السعي إلى صلاة الفريضة في المسجد.. قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن غَدَا إلى المَسجِدِ ورَاحَ، أعَدَّ اللَّهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدَا أوْ رَاحَ». [متفق عليه]

5- تلاوة القرآن. قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ قرأَ حَرفًا مِن كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها، لا أقولُ: آلم حرفٌ؛ ولَكِن: ألِفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، وميمٌ حرفٌ». [أخرجه الترمذي]

6- الدعاء.. قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا» قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ». [أخرجه أحمد]

عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة 2023 دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة 2023 عيد الأضحى 2023 لماذا تسمى بالأيام العشر اغتنام عشر ذي الحجة 2023 صيام تسع ذي الحجة ذي الحجة 2023 العشر الاوائل من ذي الحجة فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

«بيت الزكاة » يبدأ حصر احتياجات القرى «الأشد فقرًا» في 3 محافظات

متى يبدأ صيام ذي الحجة .. وهل يجوز الجمع مع نية القضاء ؟

ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟ .. دار الإفتاء تجيب

لمواجهة الاختلاط بين الرجال والنساء.. إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن ساحات صلاة العيد

لمن يشتاق إلى حج بيت الله لكن ظروفه لا تسمح.. إليك دعاء وبُشرى عظيمة

عيد الأضحى 2023.. موعده وهل يجب صيام العشر من ذي الحجة؟

سبب تسمية يوم التروية وأفضل الأدعية المستحبة فيه.. علي جمعة يوضح

موسم الحج| "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها في مسجدي التنعيم والجعرانة لتوعية ضيوف الرحمن

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

دمر دبابات الغرب.. الكشف عن سلاح روسي فتاك في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ