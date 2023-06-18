اترك قدماك عارية على الرمال.. هاني الناظر يقدم نصائح طبية للمصيفيين

نشر الدكتور هاني الناظر اسنتشاري الجلدية ، منشورا علي صفحته الشخصية عن المصايف.

وقال الناظر ، في منشوره: "اعتبارا من الأسابيع القادمة باذن الله يتجه كثيرون لشواطئ البحر لقضاء الاجازات الصيفية وانتهز الفرصة ، واذكر هؤلاء الذين يحرصون عند جلوسهم علي الشاطئ على ارتداء ما يحمي أقدامهم من الرمال أن هذا تصرف خاطئ وغير صحي ! .

حيث أن بقاء القدم عاريا مع القيام بتغطيته بالرمال ثم القيام بحك القدمين معا وبالرمال نفسها ، وهذا يساعد علي التخلص من الجلد الميت والجاف والفطريات الموجودة بين الاصابع ويساعد علي تنشيط الدورة الدموية وزيادة حيوية ونضارة الجلد واذكر الشباب أن مياه البحر المالحة مفيدة في التخلص من حبوب الشباب فاحرصوا علي الاستفادة بجمال الطبيعة وايضا بخصائصها العلاجية.