عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل صام النبي تسع ذي الحجة .. وما صحة ما ورد عن السيدة عائشة بكراهتها؟

هل صام النبي تسع
هل صام النبي تسع ذي الحجة؟

هل صام النبي تسع ذي الحجة؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي ، حيث سائل يقول: هل صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسعة أيام الأوائل من شهر ذي الحجة؟

هل صام النبي تسع ذي الحجة؟

وقالت الإفتاء في بيانها هل صام النبي التسعة أيام الأوائل من شهر ذي الحجة؟ : ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي "سنن أبي داود" وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس".

واستدلت بما جاء عن حفصة رضي الله عنها قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة" رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

عشر ذي الحجة 2023| كيفية اغتنام أجرها.. وأدلة مشروعية صيامها

عشر ذي الحجة.. تضرع إلى ربك بهذه الكلمات في أفضل أيام الله

وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائمًا في العشر قط"، فقد قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (8/ 71-72): [قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله.

وثبت في "صحيح البخاري" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِن أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنهُ فِي هَذِهِ» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها "لم يصم العشر" أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس" ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما: «وخميسَين»] اهـ.

حكم صوم العاشر من ذي الحجة

يحرمُ باتفاق صيام يوم العاشر من ذي الحجة؛ لأنَّه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأنَّ هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وحديث نُبيشَة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

ذي الحجة هل صام النبي تسع ذي الحجة دار الإفتاء الأيام التسعة من أول ذي الحجة أول ذي الحجة حكم صوم العاشر من ذي الحجة عيد الأضحى يوم النحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

رؤية هلال ذي الحجة.. 10 كلمات من الهدي النبوي يغفلها الكثيرون

عشر ذي الحجة 2023| كيفية اغتنام أجرها.. وأدلة مشروعية صيامها

«بيت الزكاة » يبدأ حصر احتياجات القرى «الأشد فقرًا» في 3 محافظات

متى يبدأ صيام ذي الحجة .. وهل يجوز الجمع مع نية القضاء ؟

ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟ .. دار الإفتاء تجيب

لمواجهة الاختلاط بين الرجال والنساء.. إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن ساحات صلاة العيد

لمن يشتاق إلى حج بيت الله لكن ظروفه لا تسمح.. إليك دعاء وبُشرى عظيمة

عيد الأضحى 2023.. موعده وهل يجب صيام العشر من ذي الحجة؟

ترشيحاتنا

قرب القدس .. اندلاع حريق هائل في إسرائيل

جوزيب بوريل: الجامعة العربية الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي

انهيار خطط بايدن.. الكونجرس الأمريكي يحطم آمال البنتاجون بشأن زيادة الإنفاق العسكري

مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ