بوتين: السلطات الروسية تحفز الصناعة العسكرية لتطوير طائرات مسيرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلطات الروسية تحفز، اليوم، الصناعة العسكرية لتطوير طائرات مسيرة.

وفي رده على أحد الصحفيين خلال محادثة بينه وبين المراسلين العسكريين، الذي طلب مزيدا من الحوافز للصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة قال بوتن: "نحن نقوم بذلك بالفعل".

وكان الرئيس الروسي قال في وقت سابق، إن الكثير من الجرحى يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد الشفاء.

وحسب “روسيا اليوم”، أدلى بذلك الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين"، موضحًا أن بوتين قال ذلك خلال الجزء المغلق من اللقاء مع المراسلين العسكريين.

وأشار بوتين إلى أنه اضطر في بعض الأحيان أن يطلب من بعض هؤلاء العسكريين العودة إلى بيوتهم وعائلاتهم.

وتابع: "يعود الكثيرون منهم لأداء الواجب في منطقة العملية العسكرية الخاصة. لقد تحدثت مع بعضهم وقبل ذلك مع العديد من المصابين. عند سؤالهم: ماذا بعد المستشفى. يؤكدون رغبتهم بالعودة إلى منطقة الحرب إلى رفاقهم. عمليا يؤكد الجميع تقريبا ذلك".

وكمثال على ذلك، أشار الرئيس بوتين إلى 3 أشقاء يقاتلون في الجبهة على اتجاه زابوريجيا.

وأضاف بوتين: "ثلاثة! لقد اضطررت بالفعل إلى الاتصال بأكبرهم سنا، وقلت له: أنت الأكبر سنا بينهم، عليك اتخاذ القرار وإرسال أحد الإخوة إلى خارج منطقة القتال".

من جانبهم ذكّر المراسلون العسكريون، الرئيس بوتين بقصة مماثلة مع شقيقين من المظليين.

وقال الرئيس الروسي معلقًا: "نعم، لقد مات شقيقه هناك. قمت بالاتصال به وقلت: أعتقد أنك بحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر لمواصلة الخدمة. فرد بالقول: لا ، لا أستطيع، لا بد لي من الانتقام لأخي".

وأشار بوتين إلى أنه اضطر حينها للقول: "هذا أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة"، ليأتي الرد: "حاضر".