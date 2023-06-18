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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

في حالة نادرة فاجأ منتخب البرازيل، الجميع بقرار تخليه عن الزي الرسمي والتقليدي لمنتخب السامبا، والذي يعد قرار ارتداء منتخب البرازيل الزي الأسود، هو الأول في تاريخ منتخب السامبا.

البرازيل 

سبب ظهور منتخب السامبا باللون الاسود

يأتي اتخاذ مسئولي المنتخب البرازيلي قرار تغير لون قميص المنتخب إلى اللون الأسود في لفتة لتحدي الهجمات العنصرية.

بحسب ما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، فإن لاعبي “السيليساو” سيرتدون طاقما كاملا باللون الأسود أمام غينيا، لأول مرة على مدار 109 أعوام هي عمر منتخب “السامبا”.

ومن المقرر أن يلعب الفريق باللون الأسود في الشوط الأول، فيما يظهر بقميصه المعتاد ذي اللون الأصفر في الشوط الثاني.

وتأتي المباراة بعد تعرض فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد، لهجمات عنصرية في ملعب “ميستايا” معقل فالنسيا في الدوري الإسباني في شهر مايو الماضي.

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وأحدثت هذه الهجمات على فينيسيوس جدلا واسعا، وهو ما دفع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا للتدخل، ومطالبة السلطات الإسبانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من ظاهرة العنصرية.

منتخب البرازيل 

موعد مباراة منتخب البرازيل مع الغيني

والتقى المنتخب البرازيلي مع نظيره الغيني، يوم السبت المقبل، في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي الحالية واقيمت المباراة في إسبانيا، على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

حقق المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا على حساب نظيره الغيني، بنتيجة 4-1، فى مواجهة ودية استضافها ملعب "RCDE إسبانيول"، فى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

سجل أهداف البرازيل في الشوط الأول جويلنتون ورودريجو في الدقيقتين 27 و30، فيما سجل هدف غينيا جويراسي في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، أضاف إيدير ميليتاو الثالث في الدقيقة 47 قبل أن يختتم فينيسيوس جونيور الرباعية في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة تسجيل 3 أهداف للبرازيل بأقدام نجوم ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس وميليتاو.

موعد مباراة منتخب البرازيل مع الغيني سبب ظهور منتخب السامبا باللون الاسود البرازيل منتخب البرازيل الإتحاد البرازيلي لكرة القدم

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البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

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