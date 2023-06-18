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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

‎مصرع وفقدان 31 شخصا في إعصار جنوب البرازيل

أرشيفية
أرشيفية

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار في ولاية ريو جراند دو سول بجنوب البرازيل.

وأفادت الحكومة في بيان أن 20 شخصا ما زالوا مفقودين وأن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثا عنهم.

وتعد بلدة كارا التي يبلغ تعدادها أكثر من 8 آلاف شخص أكثر المناطق تضررا على مسار الإعصار، ماد فع حاكم الولاية إدواردو ليتي للاعراب عن قلقه وقال "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في (بلدة) كارا، من الضروري أن نتمكن، بطريقة منظمة، من تحديد المناطق الرئيسية المتضررة وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم على وجه السرعة".

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وتسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة حيث لجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها، وحذرت  السلطات من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.

ووفق حاكم الولاية فقد نفذت السلطات 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين. ومن الشائع أن تؤدي الفيضانات إلى سقوط قتلى في البرازيل وتتسبب في حدوث دمار على نطاق واسع.
 

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