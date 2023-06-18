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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حاتم عبدالغفار أعلى الأصوات.. قائمة «الشهبندر» تكتسح انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

قائمة الشهبندر
قائمة الشهبندر

فازت قائمة «الشهبندر»، بانتخابات الغرفة التجارية بمحافطة كفر الشيخ، التي تنافس فيها 18 مرشحاً؛ لاختيار 8 مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة لفترة جديدة 2023 - 2027م.

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وأسفرت النتيجة عن فوز كل من المهندس حاتم السعدي عبدالغفار، بحصوله على 3567 صوتًا، وحجازي الشراكي بحصوله على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان بحصوله على 3259 صوتًا، وأسامة عتمان، بحصوله على 3223 صوتًا.

 

كما فاز في هذه الانتخابات -أيضاً- الكيميائي عبد العال سليمة، بحصوله على 3044 صوتًا، ومحمد الجراحي، بحصوله على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، بحصوله على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، بحصوله على 2868 صوتًا.

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