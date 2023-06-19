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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالتعاون مع هينة تنشيط السياحة.. ورشة عمل وندوة توعوية لأصحاب الهمم

ورشة عمل وندوة توعوية
ورشة عمل وندوة توعوية لأصحاب الهمم

أقيمت ورشة عمل وندوة توعوية لأصحاب الهمم، بمؤسسة دليل الخير للتنمية برئاسة المهندسة سمر حسب الله، بالتعاون مع مكتب استعلامات هيئة تنشيط السياحة برمسيس برئاسة أحمد محيي مدير المكتب، وإشراف شريف جورج وأسماء عبد الحميد من مكتب استعلامات هيئة تنشيط السياحة برمسيس. 

أثناء الندوة التوعوية 

تناولت الندوة إلقاء الضوء على فن التصوير والرسم على الجداريات عند المصري القديم، والأدوات المستخدمة والألوان، وكيفية صناعتها، وأهم الجداريات فى المقابر والمعابد والتى مازالت محتفظة برونقها وجودتها حتى الآن. 

 

فعاليات ورشة العمل 

 

وقالت المهندسة سمر حسب الله، إنه بجانب الندوة تم تنفيذ ورشه عمل لأبنائنا من أصحاب الهمم، تضمنت تعليق عدد من لوحات الرسم وإتاحة الفرصة للأطفال لرسم مناظر ورموز فرعونية لمحاكاة قدماء المصريين في الرسم على الجدران، ثم التلوين باستخدام ألوان الشمع والباستيل، وإلتقاط صور تذكارية لهم بجانب رسوماتهم . 

إحدى المشاركات في ورشة العمل 

وأعرب الحضور من أبنائنا الأبطال أصحاب الهمم وذويهم عقب إنتهاء الندوة والورشة، عن سعادتهم وقدموا الشكر والتحية لكل من ساهم فى إقامة ورشة العمل والندوة من مكتب هيئة تنشيط السياحة برمسيس .

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ورشة عمل ندوة توعوية مكتب استعلامات هيئة تنشيط السياحة برمسيس أصحاب الهمم الجداريات قدماء المصريين

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