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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن وضعه بقوائم الاغتيالات: الحافظ هو الله

صدى البلد

أكّد الإعلامي أحمد موسى، أن الدائرة الثامنة المعنية بملفات الإرهاب والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، انتهت من الاستماع إلى شهود الاتهام في القضية رقم 10557 لعام 2022 جنايات أول كفر الشيخ، والتي يمثل فيها 6 متهمين من تنظيم يعرف إعلاميًا بـ «تنظيم القاعدة بكفر الشيخ»، بتهم متعددة بتنظيم اغتيالات لأشخاص في الساحة السياسيّة والإعلاميّة، ومن بينهم الإعلامي أحمد موسى، وذلك من خلال استماع شهادة ضابط الأمن الوطني، الذي يجري تحريات القضية، وباقي شهود الدفاع.

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ المتهمين اعترفوا أمام المحكمة بالتخطيط لارتكاب الجريمة، وسوف يحصلون على الجزاء القانوني المناسب.

وأضاف أحمد موسى، أنه لن يتراجع عن تبني خط الدفاع عن الوطن مهما تعرض لمخاطر، لأنه يرى مصر أمام عنينه دائما، مضيفا: «الستار موجود والحافظ هو الله، الحمد لله هل ده يخلينا خائفين أبدا والله، ربنا ياخدهم».

واختتم أحمد موسى بالإشارة إلى أن مكان الإرهابين الحقيقي خلف القضبان ومهما حاولوا ممارسة الإرهاب ستبقى مصر قوية وقادرة وآمنة ومستقرة رغما عن كل الخيانة.

ارتكاب الجريمة أحمد موسى الإرهاب الدفاع عن الوطن المحكمة الآمن الوطني

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