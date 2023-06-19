بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن عزم إسرائيل بناء 4000 وحدة استيطانية

أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الأثنين، أن الولايات المتحدة منزعجة من قرار إسرائيل بالإسراع في خططها لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نعارض الإجراءات أحادية الجانب التي تضع العراقيل أمام حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وتحقيق السلام".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حكومة إسرائيل، إلى الالتزام بما تعهدت به والعودة إلى الحوار الهادف إلى وقف التصعيد.

وفي وقت سابق، أفادت القناة السابعة العبرية، الأحد، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، قرر نشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية جديدة في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن هذه الوحدات جزء من 10 آلاف وحدة، كان تم طرحها في اجتماع لوزارة الإسكان تمهيدًا لبنائها.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تنوي المصادقة ، على مشروع قانون بهدف تسريع خطوات البناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وذكر موقع "والا" أن القانون يقضي بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

كما يقضي القرار أيضا بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات في الضفة الغربية من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.