الأربعاء .. مؤتمر صحفي لرئيس قناة السويس للإعلان عن حصاد العام المالي

تنظم هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، بعد غد الأربعاء، بمحافظة السويس، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.





وقالت هيئة قناة السويس، إن فعاليات المؤتمر تتضمن عرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي واستقبال تساؤلات الصحفيين، على أن يعقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.



وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.