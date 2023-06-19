نرجسي وتافه .. المدعي الأمريكي السابق يهاجم ترامب

وصف المدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، الرئيس السابق دونالد ترامب بـ "النرجسي والتافه"، و"ينخرط بانتظام في سلوك متهور".

وقال بار الذي شغل منصب المدعي العام في عهد ترامب ونقلت كلمته صحيفة “ذا هيل” :""حقيقة كون ترامب نرجسيا وينخرط باستمرار في سلوك طائش يعرض أتباعه السياسيين للخطر ويعرض الأجندة الجمهورية المحافظة إلى الخطر".

وأشار المدعي العام السابق قائلا "ترامب يضع دائما مصالحه الخاصة فوق أي شيء آخر، بما في ذلك مصالح الأمة"، مضيفا: "إذا تواجد في البيت الأبيض مرة أخرى، فإنه سيضع دائما مصالحه الخاصة وإرضاء غروره قبل كل شيء آخر، بما في ذلك مصالح البلاد. ليس هناك شك في ذلك. هذا مثال ممتاز على قولي".

واعتبر أنه "شخص تافه سيضع دائما مصالحه قبل مصالح البلد، لكن بلدنا لا يمكن أن يكون جلسة علاجية لرجل مضطرب مثل هذا".