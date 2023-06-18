جاك سميث كاشف الفساد.. الديموقراطيون يحتفون بـ عدو ترامب بهذه الطريقة

بدأ مجموعة من الديمقراطيين في الاحتفاء باسم المدعي الأمريكي الخاص جاك سميث، خصم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تعقب السياسيين الفاسدين وأشرف على التحقيقين الفيدراليين اللذين استهدفا الرئيس الجمهوري السابق.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، امتلئت المتاجر الإلكترونية ببضائع تشمل تيشيرتات وأكواب وملصقات وغيرها تحمل صور واسم جاك سميث وذلك احتفاءً بالمدعي العام الذي يشرف على الاتهامات الفيدرالية ضد الرئيس السابق ترامب في قضية الوثائق السرية.

ووفقًا لتاجر مقيم في أورلاندو، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه باع حوالي 1600 قطعة تحمل صورة واسم سميث منذ أن تم تعينيه العام الماضي، بينما رفض المتحدث باسم سميث التعليق.

وأيضا روبرت مولر، المحقق الخاص الذي عُين للتحقيق في علاقة ترامب وروسيا والتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تم الاحتفاء به في ظاهرة مماثلة من قبل الليبراليين من خلال منتجات تحمل عبارة "إنه وقت مولر".

كما تم الاحتفاء بالطبيب أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا، بعد ظهور الجائحة العالمية

وانتقاد الطبيب استراتيجية ترامب لإدارة أزمة الوباء في الولايات المتحدة.

وتضمنت المنتجات التي كانت بمثابة دعم لفاوتشي ضد ترامب مجموعة من الشموع والملصقات تحمل عبارة "نحن نثق في فاوتشي".

وعلى نفس الصعيد أحاطت مثل هذه الظاهرة ترامب نفسه منذ فترة طويلة حيث باعت المواقع التجارية الإلكترونية منتجات تحمل صورة ترامب وعبارة "غير مذنب" لكن من قبل الجمهوريين.