عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جاك سميث كاشف الفساد.. الديموقراطيون يحتفون بـ عدو ترامب بهذه الطريقة

الديموقراطيون يحتفون
الديموقراطيون يحتفون بـ جاك سميث بهذه الطريقة

بدأ مجموعة من الديمقراطيين في الاحتفاء باسم  المدعي الأمريكي الخاص جاك سميث، خصم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تعقب السياسيين الفاسدين وأشرف على التحقيقين الفيدراليين اللذين استهدفا الرئيس الجمهوري السابق.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، امتلئت المتاجر الإلكترونية ببضائع تشمل تيشيرتات وأكواب وملصقات وغيرها تحمل صور واسم جاك سميث وذلك احتفاءً بالمدعي العام الذي يشرف على الاتهامات الفيدرالية ضد الرئيس السابق ترامب في قضية الوثائق السرية.

ووفقًا لتاجر مقيم في أورلاندو، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه باع حوالي 1600 قطعة تحمل صورة واسم سميث منذ أن تم تعينيه العام الماضي، بينما رفض المتحدث باسم سميث التعليق.

وأيضا روبرت مولر، المحقق الخاص الذي عُين للتحقيق في علاقة ترامب وروسيا والتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تم الاحتفاء به في ظاهرة مماثلة من قبل الليبراليين من خلال منتجات تحمل عبارة "إنه وقت مولر".

كما تم الاحتفاء بالطبيب أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا، بعد ظهور الجائحة العالمية
وانتقاد الطبيب استراتيجية ترامب لإدارة أزمة الوباء في الولايات المتحدة.

وتضمنت المنتجات التي كانت بمثابة دعم لفاوتشي ضد ترامب مجموعة من الشموع والملصقات تحمل عبارة "نحن نثق في فاوتشي".

وعلى نفس الصعيد أحاطت مثل هذه الظاهرة ترامب نفسه منذ فترة طويلة حيث باعت المواقع التجارية الإلكترونية منتجات تحمل صورة ترامب وعبارة "غير مذنب" لكن من قبل الجمهوريين.

جاك سميث ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

محلل سياسي يكشف مفاجأة عن الوثائق السرية.. وفرص تزيد حظوظ ترامب بالانتخابات|فيديو

صورة لـ دونالد ترامب داخل الحبس بزي السجن.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

قبل العيد| تحذير من بيع ونحر هذه اللحوم وفقا للقانون

قرب القدس .. اندلاع حريق هائل في إسرائيل

جوزيب بوريل: الجامعة العربية الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي

انهيار خطط بايدن.. الكونجرس الأمريكي يحطم آمال البنتاجون بشأن زيادة الإنفاق العسكري

مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ