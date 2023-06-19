ناجي الشهابي: الحوار الوطني محاولة جادة لتحريك الحياة السياسية وفتح المجال العام

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للأحزاب السياسية، إن الحوار الوطني محاولة جادة لتحريك الحياة السياسية وفتح المجال العام وأن يكون الدستور الذي يقوم على التعددية الحزبية واقعا تعيشه مصر.

وأضاف "الشهابي"، خلال حواره المذاع على القناة الأولى، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أن الرئيس السيسي أحدث حراكا واسعا بدعوته للحوار الوطني وألقى الكرة في ملعب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وممثلي المجتمع المدني.

وتابع: "مصر بلد كبير وتحتاج إلى حياة سياسية حزبية تعددية تليق بأقدم حكومة مركزية في التاريخ، وبالرغم من أن الجلسات الإعدادية للحوار الوطني استمرت لمدة سنة، فإنها أتت بثمارها، فقد جمع كل الفرقاء على الساحتين السياسية والحزبية يتفقون على مستوى الأمانة الوطنية ومصلحة الوطن العليا، والكل يتحدث بكلام مختلف عن الآخر، ولكن عند قضايا الأمن القومي، فإن الكل يتراص مع الدولة ومؤسساتها".