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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عام وخاص .. 4 ضوابط لصرف ضعف الأجر للموظفين في الأعياد والإجازات الرسمية

مرتبات
مرتبات

الإجازات الرسمية 2023 ..يأتى عيد الأضحى المبارك لموافق 28 من يونيو الجاري 2023 ، حيث يرتقب ملايين العمال بالطاعات العامة والخاصة وكافة المؤسسات الأخرى هذه الإجازات للإحتفال مع أسرهم في أجواء يعمها الفرح والسعادة .

 

لكن في وسط هذه الأجواء يحرم بعض الموظفون من الحصول على حقهم في إجازات الأعياد وكذا المناسبات الرسمية، نتيجة لحاجة سوق العمل إليهم تحديدا في هذه العطلات، مع العلم أن القانون منحهم ميزة أخرى وهي حصولهم على ضعف الأجر ، لكن بعض المؤسسات ترفض تطبيق نص القانون في هذا الشأن .

 

في سياق متصل ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانوني الخدمة المدنية والعمل ، بهما نص صريح ومباشر على تفعيل المواد الخاصة بإجازات الموظفين في الأعياد والمناسبات الرسمية ، مع منح ضعف الأجر للموظف حال عمله في الإجازات الرسمية نتيجة حاجة سوق العمل له.


و أشار " يحيي " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أنه حال عمل الموظف في يوم الجمعة أيضًا والذي يعد بمثابة عطلة رسمية لكافة العاملين ، يتم احتساب يوم إضافي آخر له كتعويض ، موضحًا أن من يخالف هذه اللوائح المعمول بها في قوانين العمل بمصر من أصحاب الأعمال،  سيتم محاسبتهم وتوقيع العقوبات المنصوص عليها بقانون العمل الجديد .  


وعن المؤسسات والشركات الخاصة التى تمتنع عن دفع ضعف الأجر للعاملين، أفاد عضو قوى البرلمان بأن الموظف دائما قليل الحيلة ، ويخشي على وظيفته من الضياع الأمر الذي يجعله يستسلم في نهاية الأمر، لافتا إلى أن هناك ايضا بعض الشركات التى تعاني من التعثر مما يجعلها غير قادرة على صرف رواتب الموظفين بأجر مضاعف في الأعياد والمناسبات الرسمية .

 

حرمان موظفو الدولة من الإجازات في هذه الحالات


طبقا لقانون الخدمة المدنية ، فهناك عدة حالات تحرم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام من حق الحصول على الإجازات الرسمية مع منحهم أجرا مضاعفا حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.

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حيث نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

 

إجازة العيد للقطاع الخاص 2023


طبقا لـ قانون العمل الجديد، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

 

الاجازات الرسمية 2023 عيد الأضحى سوق العمل عبد الفتاح يحيي قانون الخدمة المدنية

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