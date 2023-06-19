ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

استقر النادي الأهلي على ضم خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم المعار من نادي سموحة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار الأهلي بضم خالد عبدالفتاح بناء على رغبة كولر المدير الفني والذي أبدى رغبته في ضم اللاعب بشكل نهائي نتيجة المستويات الجيدة التي يقدمها منذ انتقاله إلى الأهلي قادما من سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويعد خالد عبدالفتاح هو أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، ويتفاوض الآن الأهلي مع عدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر لضمهم خلال الفترة المقبلة.



الشناوي يريد الاحتراف

وعلى جانب أخر، علق أحمد شوبير على مستقبل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء والانتقال للدوري السعودى.



وأوضح :"الشناوى كفى ووفى في رحلته مع الأهلى وجاله عرض مغري قبل كدا مع النصر السعودى ورفضه احتراماً للأهلى".



وتابع "الشناوى كمان جاله قبل كدا عرض من ويجان الإنجليزى ومع ذلك رفض واستمر مع الفريق، ولكن الحارس دلوقتى بيقول عايز أحترف خاصة ان عنده عروض من الدورى السعودى ولكنه يترك القرار للأهلى".