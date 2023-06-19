عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الأهلي
الأهلي

استقر النادي الأهلي على ضم خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم المعار من نادي سموحة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار الأهلي بضم خالد عبدالفتاح بناء على رغبة كولر المدير الفني والذي أبدى رغبته في ضم اللاعب بشكل نهائي نتيجة المستويات الجيدة التي يقدمها منذ انتقاله إلى الأهلي قادما من سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويعد خالد عبدالفتاح هو أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، ويتفاوض الآن الأهلي مع عدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر لضمهم خلال الفترة المقبلة.

الشناوي يريد الاحتراف 

وعلى جانب أخر، علق أحمد شوبير على مستقبل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء والانتقال للدوري السعودى.

وأوضح :"الشناوى كفى ووفى في رحلته مع الأهلى وجاله عرض مغري قبل كدا مع النصر السعودى ورفضه احتراماً للأهلى".

وتابع "الشناوى كمان جاله قبل كدا عرض من ويجان الإنجليزى ومع ذلك رفض واستمر مع الفريق، ولكن الحارس دلوقتى بيقول عايز أحترف خاصة ان عنده عروض من الدورى السعودى ولكنه يترك القرار للأهلى".

الأهلى خالد عبدالفتاح سموحة محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

تعرف على إيرادات أفلام السينما أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

بسبب بايدن وترامب.. انقسام غير مسبوق في أمريكا |ماذا يحدث؟

تأجيل محاكمة متهمي خلية المرج الإرهابية لـ6 يوليو

لماذا العشر الأوائل من ذي الحجة لها فضل عظيم ؟.. أسرار تكشفها الإفتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ